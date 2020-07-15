У Сумах відбувається акція "Захисти українську мову" Акція "Захисти українську мову" розпочалася у Сумах близько 15 години 17 липня. Учасники акції закликають підтримувати розвиток української мови і пропагувати навчання українською мовою.

У мітингу беруть участь близько сотні сумчан. Вони розосередилися у сквері біля пам'ятника Тарасу Шевченку, дотримуються дистанції. На місці чергує поліція, пише Суспільне.

Акцію пов'язують із законопроєктом про мову, який міг бути розглянутий Верховною Радою Мова про законопроєкт Максима Бужанського №2362, за яким закон про мову щодо освіти частково скасовується. Верховна Рада не поставила його на голосування.

Голова обласної організації "Меморіал імені Василя Стуса" Світлана Ревякіна оголосила відкритим віче, присвячене захисту української мови. Вона наголосила на тому, що зараз не всі українці спілкуються українською мовою, тому варто більше уваги приділяти освіті.

На мітингу присутні представники різних громадських організацій та політичних партій.

Що відомо

Подібні ауції відбулися у різних регіонах України 16 та 17 липня.