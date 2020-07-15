Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52152

У Сумах пройде квест «Знайди порушення»

20-26 липня 2020 року на Сумщині пройде квест «Знайди порушення».

Мета: сприяти долученню представників громадянського суспільства та пересічних громадян до самостійної перевірки об’єктів виконаних ремонтних робіт у власному місті шляхом проведення заходу в ігровій формі.

О котрій: початок  програми квесту 20 липня о 10:00.

Закінчення квесту  та визначення переможців 26 липня  о 19:00 

Вік: 18+ років.

Де: Суми, Шостка, Ромни, Охтирка (залежить від місця проживання).

Організатори просять відповісти на кілька запитань для підтвердження Вашої реєстрації. Після цього Вам буде надіслано підтвердження на участь в квесті та буде відправлено запрошення доєднатися до спільного чату учасників квесту https://forms.gle/gCzpXRVWo5y78km79.

Общество
view counter
view counter

Статьи

Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
Вчера 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
Вчера 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
Вчера 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
Вчера 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
Вчера 12:11
«Квіти і люди»
Вчера 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
15.07.2020 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
15.07.2020 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
15.07.2020 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
15.07.2020 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
15.07.2020 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
15.07.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.