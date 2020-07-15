У Сумах пройде квест «Знайди порушення» 20-26 липня 2020 року на Сумщині пройде квест «Знайди порушення».

Мета: сприяти долученню представників громадянського суспільства та пересічних громадян до самостійної перевірки об’єктів виконаних ремонтних робіт у власному місті шляхом проведення заходу в ігровій формі.

О котрій: початок програми квесту 20 липня о 10:00.

Закінчення квесту та визначення переможців 26 липня о 19:00

Вік: 18+ років.

Де: Суми, Шостка, Ромни, Охтирка (залежить від місця проживання).

Організатори просять відповісти на кілька запитань для підтвердження Вашої реєстрації. Після цього Вам буде надіслано підтвердження на участь в квесті та буде відправлено запрошення доєднатися до спільного чату учасників квесту https://forms.gle/gCzpXRVWo5y78km79.