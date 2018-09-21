На Сумщине осталось три дозы сыворотки против ботулизма На Сумщине за последнюю неделю зарегистрировали два случая заболевания ботулизмом.

Сыворотка для лечения этой инфекции поступала в область в 2019 году. Сейчас осталось три дозы, сообщила главная инфекционистка области Ирина Троцкая, пишет Суспільне.

У жительницы Ромен обнаружили ботулизм. Диагноз установили по клиническим признакам. Женщина лечится в районной больнице. Лабораторно диагноз не подтверждали, рассказала Ирина Троцкая. «Больная обратилась на 10-е сутки после начала заболевания, когда весь токсин впитался в ткани организма, его практически нельзя обнаружить в крови путем биологической пробы. Эта больная употребляла грибы домашнего приготовления, это очень хорошая среда для размножения в этих грибах ботулотоксина», - сказала врач.

По словам заместителя главного врача Роменской ЦРБ Ларисы Жидковой, женщина находится в инфекционном отделении, ее состояние стабильное.

Это - второй случай ботулизма в Сумской области в этом года. 8 июля, на второй день после начала недомогания, в Глуховскую больницу обратился мужчина с признаками ботулизма.

«На сегодняшний день больной переведен в неврологическое отделение в удовлетворительном состоянии. В домашних условиях была приготовлена рыба. Сам готовил и сам ел. Была сыворотка в г. Шостка, которую перераспределили нам, это было в течение нескольких минут», рассказал и.о. генерального директора Глуховской ЦРБ Сергей Носков.

По словам главного инфекциониста области Ирины Троцкой, в 2019 году Сумщина получила 6 доз противоботулинической сыворотки, стоимостью около 100 000 гривен за каждую. Сейчас использовали 3 дозы.