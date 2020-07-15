В Сумах коронавирус подтвердили у сотрудницы ОГА, ее муж работает на хлебзаводе За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у трех человек из Сум, одна из них - работница Сумской облгосадминистрации.

Об этом пишет Сумыпост со ссылкой на собственные источники. Известно, что женщина работает в Департаменте финансов Сумской ОГА. Ее муж работает на предприятии «Сумская паляниця», которое обеспечивает сумчан хлебобулочными и кондитерскими изделиями.