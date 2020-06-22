В Сумах пропала 16-летняя девушка

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 160 см, волосы средней длины до плеч, окрашенные в «свекловичный» цвет.
Была одета в спортивную камуфлированную кофту зеленого цвета, бордовые спортивные штаны с тремя белыми полосами по бокам, темно-синюю «ветровку», красные кроссовки, при себе имеет розовый рюкзак.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.
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