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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пропала 16-летняя девушка

8 июля около 9:00 16-летняя Екатерина Цыбульняк самовольно покинула дом и до настоящего времени не вернулась.

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 160 см, волосы средней длины до плеч, окрашенные в «свекловичный» цвет.

Была одета в спортивную камуфлированную кофту зеленого цвета, бордовые спортивные штаны с тремя белыми полосами по бокам, темно-синюю «ветровку», красные кроссовки, при себе имеет розовый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.

Право Пропал без вести Пропал ребенок
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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