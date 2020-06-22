В Сумах пропала 16-летняя девушка 8 июля около 9:00 16-летняя Екатерина Цыбульняк самовольно покинула дом и до настоящего времени не вернулась.

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 160 см, волосы средней длины до плеч, окрашенные в «свекловичный» цвет.

Была одета в спортивную камуфлированную кофту зеленого цвета, бордовые спортивные штаны с тремя белыми полосами по бокам, темно-синюю «ветровку», красные кроссовки, при себе имеет розовый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.