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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел теннисный турнир среди 14-летних

13-16 июля на кортах Теннисной Академии состоялся турнир 2-й категории ФТУ до 14 лет Летний Кубок ТА 1 by Babolat.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Харькова, Киева, Черкасс, Днепра, Сум и с. Коровинцы.

Девочки одиночный разряд: 1 место - Пискова Анастасия (Сумы), 2 место - Соловей Екатерина (Сумы), 3 место - Гриценко София (Сумы).

Парный разряд: 1 место - Гриценко София/Соловей Екатерина, 2 место - Пискова Анастасия/Мусиенко Лариса Сумы, 3 место - Александренко Алина (с.Коровинцы)/Поночовна Мария (Киев).

Мальчики одиночный разряд: 1 место - Брусиловский Кирилл (Харьков), 2 место - Заплотный Роман (Харьков), 3 место - Давыдов Денис (Харьков).

Парный разряд: 1 место - Брусиловский Кирилл(Харьков)/Давыдов Денис(Харьков), 2 место - Карпалюк Тимофей (Киев)/Бойцов Иван (Днепр), 3 место - Лемишко Матвей (Сумы)/Саенко Демид (Сумы).

Спорт Теннис
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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