В Сумах прошел теннисный турнир среди 14-летних 13-16 июля на кортах Теннисной Академии состоялся турнир 2-й категории ФТУ до 14 лет Летний Кубок ТА 1 by Babolat.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Харькова, Киева, Черкасс, Днепра, Сум и с. Коровинцы. Девочки одиночный разряд: 1 место - Пискова Анастасия (Сумы), 2 место - Соловей Екатерина (Сумы), 3 место - Гриценко София (Сумы). Парный разряд: 1 место - Гриценко София/Соловей Екатерина, 2 место - Пискова Анастасия/Мусиенко Лариса Сумы, 3 место - Александренко Алина (с.Коровинцы)/Поночовна Мария (Киев). Мальчики одиночный разряд: 1 место - Брусиловский Кирилл (Харьков), 2 место - Заплотный Роман (Харьков), 3 место - Давыдов Денис (Харьков). Парный разряд: 1 место - Брусиловский Кирилл(Харьков)/Давыдов Денис(Харьков), 2 место - Карпалюк Тимофей (Киев)/Бойцов Иван (Днепр), 3 место - Лемишко Матвей (Сумы)/Саенко Демид (Сумы).