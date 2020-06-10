В Сумах прошел теннисный турнир среди 14-летних

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Харькова, Киева, Черкасс, Днепра, Сум и с. Коровинцы.
Девочки одиночный разряд: 1 место - Пискова Анастасия (Сумы), 2 место - Соловей Екатерина (Сумы), 3 место - Гриценко София (Сумы).
Парный разряд: 1 место - Гриценко София/Соловей Екатерина, 2 место - Пискова Анастасия/Мусиенко Лариса Сумы, 3 место - Александренко Алина (с.Коровинцы)/Поночовна Мария (Киев).
Мальчики одиночный разряд: 1 место - Брусиловский Кирилл (Харьков), 2 место - Заплотный Роман (Харьков), 3 место - Давыдов Денис (Харьков).
Парный разряд: 1 место - Брусиловский Кирилл(Харьков)/Давыдов Денис(Харьков), 2 место - Карпалюк Тимофей (Киев)/Бойцов Иван (Днепр), 3 место - Лемишко Матвей (Сумы)/Саенко Демид (Сумы).
В Академии сестер Бондаренко в Красиловке прошел турнир про теннису 2-й категории ФТУ среди взрослых МAYAMI Cup 1....
Воспитанник КДЮСШ «Барса» Степан Гвилава удостоен третьего места в рейтинге Федерации тенниса Украины....
29 июня в Сумах прошел аматорский парный турнир, посвящённый Дню Молодёжи....
26-28 июня на кортах Теннисной Академии состоялся чемпионат города Сумы по теннису среди детей....
26-28 июня на кортах «Теннисной академии» в городском парке состоится Открытый чемпионат Сум среди юношей и девушек....