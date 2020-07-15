В Кролевце показали проект будущего стадиона местной школы (видео) Стадион Кролевецкой СШ № 1будет реконструирован.

На это из государственного и местного бюджетов предусмотрено более 6 млн гривен. Сегодня, горсовет продемонстрировала проект современного объекта инфраструктуры, который будет установлен.

«Основная часть средств из государственного и дофинансирование из местного на реализацию проекта, разработанного благодаря Александру Андрущенко. В этом году начинаем работы по строительству стадиона на территории Кролевецкой специализированной школы I-III ступеней № 1», - написали на странице горсовета, пишет Сайт Кролевца.