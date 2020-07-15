В Ромнах произошла смертельная драка В Ромнах во время конфликта между местными жителями в результате драки получил тяжелые телесные повреждения 23-летний юноша. Позже он скончался.

В полиции по факту причинения тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство и начали следствие. За сутки оперативники установили личности и задержали двух участников драки, причастных к избиению потерпевшего. При выборе злоумышленникам меры пресечения суд принял во внимание тот факт, что они оба покинули место совершения преступления, и вынес постановление о взятии их под стражу.

Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшему, и через несколько дней юноша умер в отделении реанимации.

Работники полиции выясняют обстоятельства конфликта и причины смерти и надеются на помощь граждан. Просьба к свидетелям и очевидцам происшествия обратиться в Роменский отдел полиции и предоставить по данному делу свои показания и свидетельства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.