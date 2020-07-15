У 33 шосткинцев, контактировавших с больным коронавирусом, взяли анализы на COVID-19 (видео) Главный врач Центральной районной больницы Олег Штогрин рассказал о состоянии шосткинца, у которого выявили коронавирус.

Он проинформировал о том, что 53-летний мужчина поступил в инфекционное отделение ЦРБ в понедельник. Накануне он был госпитализирован в кардиологическое отделение с болями в сердце. Пациента дообследовали: сделали рентгенологическое исследование легких и экспресс-тест на COVID-19, который оказался положительным…

Вчера вечером был получен результат ПЦР-исследования. Он тоже оказался позитивным. «Стан хворого по клініці коронавірусу не важкий. Пацієнта більше турбують проблеми з серцем. Це може бути як хронічне загострення, а може бути проявом коронавірусної інфекції», – рассказал Олег Штогрин.

Главный врач больницы сообщил, что в инфекционное отделение была госпитализирована и мать пациента. У женщины преклонного возраста клинические проявления коронавирусной инфекции.

Шосткинец, заболевший COVID-19, возвратился из Москвы и не ушел на самоизоляцию. Когда ему стало плохо, пошел в больницу. О том, что приехал из Москвы, при поступлении в ЦРБ не признался… Сегодня у 33 шосткинцев, контактировавших с больным коронавирусом, взяли анализы. По словам Олега Штогрина, еще никогда в Сумы не отправляли столько анализов на COVID-19.

Согласно информации руководителя ЦРБ, кардиологическое отделение пока прекратило прием больных. Ургентные больные будут госпитализироваться в терапевтическое отделение, пишет Шостка.инфо.