На Сумщині 4 пам’ятки культури будуть внесені до проєкту «100 туристичних магнітів України» Про це під час пресконференції повідомив голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко, розповідаючи про «Туристичні магніти» Сумщини.

За його словами, наразі ведуться перемовини щодо пріоритетної реставрації ряду унікальних архітектурних об’єктів, що можуть стати «туристичними магнітами» і забезпечувати збільшення потоку туристів. Це перша кам’яна будівля в Сумах – Свято-Воскресенський кафедральний собор, споруда періоду раннього класицизму на Сумщині – Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Юнаківці, Палацово-парковий комплекс Ліщинських у Кияниці, Гамаліївський (Харлампіївський) монастир, де знаходиться усипальниця двох гілок родини Скоропадських, єдине захоронення гетьманів, що розташоване в Україні.

«Це пам’ятки культури національного значення. Ви знаєте, нещодавно на Сумщині перебували представники Інституту «Укрпроектреставрації». Ці 4 об’єкти будуть внесені до проєкту «100 туристичних магнітів України». І для їх реставрації уже розробляється прєктно-кошторисна документація», − розповів Роман Грищенко.