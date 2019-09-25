На Сумщині 4 пам’ятки культури будуть внесені до проєкту «100 туристичних магнітів України»

За його словами, наразі ведуться перемовини щодо пріоритетної реставрації ряду унікальних архітектурних об’єктів, що можуть стати «туристичними магнітами» і забезпечувати збільшення потоку туристів. Це перша кам’яна будівля в Сумах – Свято-Воскресенський кафедральний собор, споруда періоду раннього класицизму на Сумщині – Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Юнаківці, Палацово-парковий комплекс Ліщинських у Кияниці, Гамаліївський (Харлампіївський) монастир, де знаходиться усипальниця двох гілок родини Скоропадських, єдине захоронення гетьманів, що розташоване в Україні.
«Це пам’ятки культури національного значення. Ви знаєте, нещодавно на Сумщині перебували представники Інституту «Укрпроектреставрації». Ці 4 об’єкти будуть внесені до проєкту «100 туристичних магнітів України». І для їх реставрації уже розробляється прєктно-кошторисна документація», − розповів Роман Грищенко.
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