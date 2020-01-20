Сумской велосипедист с «бронзой» чемпионата Украины

17 июля в Белой Церкви впервые после долгого гоночного перерыва состоялся чемпионат Украины в командной гонке на 50 км среди юниоров.
Сумчанин Максим Малинников в составе Олимпийского колледжа им.Поддубного с результатом 1.06.23 занял 3-е место.
Сегодня в программе соревнований индивидуальная гонка на время.
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