Сумской велосипедист с «бронзой» чемпионата Украины Отличный рестарт сезона для сумчанина Максима Малинникова.

17 июля в Белой Церкви впервые после долгого гоночного перерыва состоялся чемпионат Украины в командной гонке на 50 км среди юниоров.

Сумчанин Максим Малинников в составе Олимпийского колледжа им.Поддубного с результатом 1.06.23 занял 3-е место.

Сегодня в программе соревнований индивидуальная гонка на время.