Сумская облгосадминистрация против железнодорожного сообщения Сумщины с другими областями Боятся, что завезут коронавирус.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

«В принципе, я узнал почему нет на Сумщине поездов. Проблема не в «Укрзалізниці», а в Сумской областной государственной администрации, Романе Грищенко и областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Даже на горячей линии УЗ об этом сказали.

Чиновники не имеют особого желания возобновлять сообщение, так как считают, что таким образом обезопасят жителей области от коронавируса.

Давайте разберемся:

1. Есть поезд в Киев, и уже давно. В Киеве 4243 активных больных. В любой момент могут завезти. Логично?

2. Люди, которые хотят поехать в Одессу, Николаев. Херсон, Харьков и т.д. - туда поедут. «Перекладными», бла-бла-карами, автобусами, с пересадками по Киеву. Но это несет еще большую угрозу зараження, чем восстановление прямых поездов на Сумщине. Не так ли?

Сегодня мне стало известно, что Сумская областная государственная администрация на днях направила письмо в УЗ по восстановлению поездов, но каких именно - неизвестно.

Знаю, что Сумская ОГА и Роман Грищенко категорически против возвращения поезда №45 / 46 Ужгород-Лисичанск, потому что на Западной Украине опасная ситуация. Уважаемые, а в Киеве безопасная? Безопаснее из Сум в Харьков автобусом, а из Конотопа в Харьков «бла-бла-каром»?

Знает Сумская ОГА и Роман Грищенко, сколько нервов и усилий, и скольких человек было потрачено для того, чтобы появился №45 / 46 Ужгород-Лисичанск? Очень многих. Это же касается и назначения летнего поезда 213/214 Сумы-Одесса.

Я публично обращаюсь к Сумской облгосадминистрации и Роману Грищенко.

Не создавайте неудобств гражданам, по большому счету торможение введения поездов это псевдозабота о здоровье.

Присылайте немедленно в УЗ письмо с просьбой восстановить все отмененные поезда, а именно: 775 / 776 Харьков-Киев (через Сумы, с группой прицепных вагонов Харьков-Херсон), 123/124 Киев-Константиновка, 45/46 Лисичанск-Ужгород и назначения летнего поезда 213/214 Сумы-Одесса.

UPD. В Полтавской области еще меньше больных коронавирусом, чем в Сумской, но куча поездов. «Совпадение? Не думаю!». Здравый смысл!

UPD2. Впервые об отсутствии нормального железнодорожного сообщения я написал 1 июля.

10 июля областная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством С. Банникова выдала следующий «перл»: «... Комиссия разрешила на территории Сумской области в период действия карантина проведения железнодорожных перевозок с учетом требований временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача Украины от 03.07.20 года № 39».

Это феерично. Люди нервничают, потому что нечем доехать. Чиновники вяло что-то позволяют. Сегодня 17 июля, ни одного поезда не введено. Ждите в сентябре. Потому что УЗ резко не может ничего вводить! Вот тогда езжайте на моря и командировки. А вообще это полная позор!», - написал он.