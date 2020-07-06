На Сумщине ВНО по химии сдавали в двух пунктах тестирования Тестированием по химии 17 июля в Украине завершилась сессия ВНО.

В Сумской области работало два пункта - в Сумах и Шостке. Сумской пункт тестирования располагался в одном из корпусов Сумского государственного университета.

Как сказал ответственный за пункт тестирования Юрий Зимак, химия – «самых малочисленных предмет» на ВНО. В отличие от украинского языка и литературы, для которых в области открыли 41 пункт тестирования, желающим сдавать химию хватило на 2 пункта.

Перед входом на экзамен ученикам рассказывают о правилах и требованиях, которые необходимо соблюдать при сдаче экзамена. На прохождение тестов предоставлено 150 минут.

Как сообщила Суспільному куратор Сумской Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова, на ВНО по химии в области недопущенных к тестированию не было, апелляций и нарушений не зарегистрировали. Всего на химию в Сумской области зарегистрировались 335 человек, из них пришли сдавать экзамен 73%.

«На информационных страницах участников есть результаты уже по математике и физике, 25 июля будет по украинскому, истории, иностранным языкам и биологии», - рассказала Валерия Ханикова.

Результаты внешнего независимого оценивания по химии будут известны 29 июля.