На Сумщине ВНО по химии сдавали в двух пунктах тестирования

В Сумской области работало два пункта - в Сумах и Шостке. Сумской пункт тестирования располагался в одном из корпусов Сумского государственного университета.
Как сказал ответственный за пункт тестирования Юрий Зимак, химия – «самых малочисленных предмет» на ВНО. В отличие от украинского языка и литературы, для которых в области открыли 41 пункт тестирования, желающим сдавать химию хватило на 2 пункта.
Перед входом на экзамен ученикам рассказывают о правилах и требованиях, которые необходимо соблюдать при сдаче экзамена. На прохождение тестов предоставлено 150 минут.
Как сообщила Суспільному куратор Сумской Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова, на ВНО по химии в области недопущенных к тестированию не было, апелляций и нарушений не зарегистрировали. Всего на химию в Сумской области зарегистрировались 335 человек, из них пришли сдавать экзамен 73%.
«На информационных страницах участников есть результаты уже по математике и физике, 25 июля будет по украинскому, истории, иностранным языкам и биологии», - рассказала Валерия Ханикова.
Результаты внешнего независимого оценивания по химии будут известны 29 июля.
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