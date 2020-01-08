В центре Сум потихоньку разваливается еще один мост

Фото пешеходной его части выложил в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Ефименко.
«Мост на проспекте Шевченко, г. Сумы. Каких вам ещё реформ не хватает?», - спрашивает он.
Напомним: два года назад за 5 млн грн почти 5 месяцев ремонтировали соседний Воскресенский мост. Не в лучшем состоянии находится пешеходная часть Харьковского моста, где люди периодически ломают ноги.
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