В центре Сум потихоньку разваливается еще один мост Шевченковский мост, косметический ремонт которого делали в 2012 году, начал проседать.

Фото пешеходной его части выложил в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Ефименко.

«Мост на проспекте Шевченко, г. Сумы. Каких вам ещё реформ не хватает?», - спрашивает он.

Напомним: два года назад за 5 млн грн почти 5 месяцев ремонтировали соседний Воскресенский мост. Не в лучшем состоянии находится пешеходная часть Харьковского моста, где люди периодически ломают ноги.