Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48720

В центре Сум потихоньку разваливается еще один мост

Шевченковский мост, косметический ремонт которого делали в 2012 году, начал проседать.

Фото пешеходной его части выложил в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Ефименко.

«Мост на проспекте Шевченко, г. Сумы. Каких вам ещё реформ не хватает?», - спрашивает он.

Напомним: два года назад за 5 млн грн почти 5 месяцев ремонтировали соседний Воскресенский мост. Не в лучшем состоянии находится пешеходная часть Харьковского моста, где люди периодически ломают ноги.

Общество Аварийный мост Шевченковский мост
view counter

По тематике

Как выглядит уже 22 года как аварийный мост на Белопольском шоссе
19.04.2020 13:55

Как выглядит уже 22 года как аварийный мост на Белопольском шоссе

Фото Белопольского моста разместил на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха....

В Сумах снова напомнили об аварийном мосте
29.01.2020 11:55

В Сумах снова напомнили об аварийном мосте

Сегодня, 29 января, на сессии Сумского горсовета были показаны фото моста КРЗ....

На опоре аварийного моста закрасили матюки, которые сделали мэра Сум знаменитым на всю Украину (видео)
25.01.2020 10:06

На опоре аварийного моста закрасили матюки, которые сделали мэра Сум знаменитым на всю Украину (видео)

Сумские коммунальщики смогли закрасить матерные надписи на опоре Псельского пешеходного моста, но не до, а после праздника Крещения....

Сумские чиновники снова пообещали отремонтировать аварийную опору Псельского моста
20.01.2020 11:13

Сумские чиновники снова пообещали отремонтировать аварийную опору Псельского моста

Теперь, правда, не называют сроков выполнения работ....

В Сумах еще один мост опасный для пешеходов
08.01.2020 12:12

В Сумах еще один мост опасный для пешеходов

На мосту с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко отсутствует часть перил....

Новости

На Сумщине уже 355 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 10:45
На Сумщине осталось 5 районов
Вчера 15:17
На Сумщині поліцейські розшукали безвісті зниклу неповнолітню
Сегодня 12:23
Бойцы роты полиции «Сумы» отправились в очередную ротацию на Донбасс
Сегодня 11:13
С понедельника Сумской областной лабораторный центр делает платные тесты на коронавирус
Сегодня 10:57
В Шостке рецидивист украл у сожительницы 20 тысяч
Сегодня 10:49
На Сумщине ВНО по химии сдавали в двух пунктах тестирования
Сегодня 09:31
На Сумщине три новых случая коронавируса
Сегодня 09:26
В центре Сум потихоньку разваливается еще один мост
Сегодня 08:48
Сумская облгосадминистрация против железнодорожного сообщения Сумщины с другими областями
Сегодня 08:25
Сумской велосипедист с «бронзой» чемпионата Украины
Сегодня 08:04
На Сумщині 4 пам’ятки культури будуть внесені до проєкту «100 туристичних магнітів України»
Вчера 22:49
view counter

Статьи

Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
16.07.2020 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
16.07.2020 12:11
«Квіти і люди»
16.07.2020 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
15.07.2020 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
15.07.2020 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
15.07.2020 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
15.07.2020 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
15.07.2020 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
15.07.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.