На Сумщине три новых случая коронавируса

За последние сутки Сумской областной лабораторный центр подтвердил три новых случая. При этом три человека выздоровели, теперь таких 307. За все время пандемии умерло 6 человек. Продолжают лечиться 42 человека.
Учитывая многочисленные запросы жителей области по обследованию на коронавирус, ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» нашло возможность расширения услуг...
По состоянию на 18 июля в Сумской области 355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Главный врач Центральной районной больницы Олег Штогрин рассказал о состоянии шосткинца, у которого выявили коронавирус....
За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у трех человек из Сум, одна из них - работница Сумской облгосадминистрации....
На утро 17 июля в Сумской области 352 случаев заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 306 человека (+2)....