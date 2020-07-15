На Сумщине три новых случая коронавируса На утро 18 июля на Сумщине подтверждено 355 случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки Сумской областной лабораторный центр подтвердил три новых случая. При этом три человека выздоровели, теперь таких 307. За все время пандемии умерло 6 человек. Продолжают лечиться 42 человека.