В Шостке рецидивист украл у сожительницы 20 тысяч

С заявлением о краже в полицию обратилась 34-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что из ее жилья исчезло 700 долларов США и тысяча гривен. В содеянном женщина заподозрила своего сожителя, которого не может разыскать.
Как выяснили правоохранители, заявительница недавно получила денежный перевод из-за границы, где была на заработках. Средства не успела спрятать, чем и воспользовался ее муж.
Похитив наличность, 24-летний молодой человек, который имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений, поехал домой - в Конотопский район. По его словам, все деньги он прогулял.
В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Злоумышленник воспользовался возможностью и забрал чужое животное с пастбища....
Как установили правоохранители, 16-летний юноша, воспользовавшись гостеприимством и добротой пожилой соседки, похитил из ее квартиры банковскую карту, с которой впоследствии...
Конотопские оперативники разоблачили мужчину в совершении серии краж со склада автозапчастей....
Сумчанка Луиза Думендяк выложила в Фейсбуке видео и фото женщины, которая украла вещи из ячейки камеры хранения в центральном «Эко...
Сумчанин Игорь Марченко разместил в Фейсбуке видео с камеры наблюдения в аллергоцентре «Мира», на котором видно, как неизвестный украл из...