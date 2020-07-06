В Шостке рецидивист украл у сожительницы 20 тысяч В Шостке злоумышленник похитил у своей жены более 20 000 гривен, которые потом прогулял.

С заявлением о краже в полицию обратилась 34-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что из ее жилья исчезло 700 долларов США и тысяча гривен. В содеянном женщина заподозрила своего сожителя, которого не может разыскать.

Как выяснили правоохранители, заявительница недавно получила денежный перевод из-за границы, где была на заработках. Средства не успела спрятать, чем и воспользовался ее муж.

Похитив наличность, 24-летний молодой человек, который имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений, поехал домой - в Конотопский район. По его словам, все деньги он прогулял.

В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.