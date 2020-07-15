С понедельника Сумской областной лабораторный центр делает платные тесты на коронавирус

Речь идет о:
- лицах, которые пересекли границу (прибыли из государства или являются гражданами государства со значительным распространением COVID-19) и желают прекратить самоизоляцию, обсервацию;
- лицах, нуждающихся в обследование на SARS CoV-2 в связи с выездом за границу.
Для проведения обследования (забор мазков из носа и ротоглотки) необходимо обратиться в ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины»: г. Сумы, ул. Привокзальная, 27, вход со двора.
Обследование в лабораторном центре проводятся ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8-30 до 10-30.
Цена услуги: 997,78 грн с НДС (в случае забора материала в ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины») или 954,83 грн с НДС (в случае забора материала в лечебно-профилактическом учреждении).
На обследование необходимо прийти с подтверждением оплаты услуги на счет:
Получатель: Государственное учреждение «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
р/с UA848201720313291001201084481
Госказначейская служба Украины, г.Киев
код 38523259
Инд № 385232518199
Код доходов 25010100
Назначение платежа: за ПЦР коронавирус
Перед обследованием следует воздержаться от приема пищи и питья воды, соков, чая, кофе и других напитков в течение 2-х часов.
Исследования будут проводиться в порядке очередности поступления образцов в лабораторию. Результаты исследований будут опубликованы как можно быстрее, но не позднее 72 ч.
В случае самоизоляции лица, которое пересекло границу с использованием электронного сервиса «Дій вдома» после проведения тестирования, после получения отрицательного результата, лаборатория заполняет оn-line форму, которая автоматически передается в Министерство цифровой трансформации. Основанием для прекращения самоизоляции является оповещения лица через приложение «Дій вдома».
Одновременно отмечаем, что ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» продолжает проведение в полном объеме бесплатных исследований в ПЦР на выявление вируса SARS CoV-2 (с диагностической целью, по эпидемическим показаниям и др. тестирования, определенные Министерством здравоохранения) , которые проводились до сих пор.
В случае возникновения вопросов советуем обратиться на горячую линию ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» 095 142 54 98.
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