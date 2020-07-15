С понедельника Сумской областной лабораторный центр делает платные тесты на коронавирус Учитывая многочисленные запросы жителей области по обследованию на коронавирус, ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» нашло возможность расширения услуг и начинает с 20 июля исследования методом ПЦР на выявление вируса SARS CoV-2 (коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19) на платной основе по обращению граждан.

Речь идет о:

- лицах, которые пересекли границу (прибыли из государства или являются гражданами государства со значительным распространением COVID-19) и желают прекратить самоизоляцию, обсервацию;

- лицах, нуждающихся в обследование на SARS CoV-2 в связи с выездом за границу.

Для проведения обследования (забор мазков из носа и ротоглотки) необходимо обратиться в ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины»: г. Сумы, ул. Привокзальная, 27, вход со двора.

Обследование в лабораторном центре проводятся ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8-30 до 10-30.

Цена услуги: 997,78 грн с НДС (в случае забора материала в ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины») или 954,83 грн с НДС (в случае забора материала в лечебно-профилактическом учреждении).

На обследование необходимо прийти с подтверждением оплаты услуги на счет:

Получатель: Государственное учреждение «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»

р/с UA848201720313291001201084481

Госказначейская служба Украины, г.Киев

код 38523259

Инд № 385232518199

Код доходов 25010100

Назначение платежа: за ПЦР коронавирус

Перед обследованием следует воздержаться от приема пищи и питья воды, соков, чая, кофе и других напитков в течение 2-х часов.

Исследования будут проводиться в порядке очередности поступления образцов в лабораторию. Результаты исследований будут опубликованы как можно быстрее, но не позднее 72 ч.

В случае самоизоляции лица, которое пересекло границу с использованием электронного сервиса «Дій вдома» после проведения тестирования, после получения отрицательного результата, лаборатория заполняет оn-line форму, которая автоматически передается в Министерство цифровой трансформации. Основанием для прекращения самоизоляции является оповещения лица через приложение «Дій вдома».

Одновременно отмечаем, что ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» продолжает проведение в полном объеме бесплатных исследований в ПЦР на выявление вируса SARS CoV-2 (с диагностической целью, по эпидемическим показаниям и др. тестирования, определенные Министерством здравоохранения) , которые проводились до сих пор.

В случае возникновения вопросов советуем обратиться на горячую линию ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» 095 142 54 98.