Бойцы роты полиции «Сумы» отправились в очередную ротацию на Донбасс Вечером 17 июля в зону проведения операции Объединенных сил выехали бойцы роты полиции особого назначения «Сумы».

Они должны изменить коллег, которые два месяца несли службу в Донецкой области.

Заместитель начальника ГУНП области Николай Худенко пожелал всем присутствующим успехов в службе, крепкого здоровья, достойно держать добрую славу сумских правоохранителей, и вернуться в том составе, в котором они уезжают.

Напомним, что полицейские роты особого назначения «Сумы» уже несколько лет несут службу в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей. Их задача - помогать местным правоохранителям поддерживать порядок и спокойствие в регионе, охранять общественный порядок и проверять транспортные средства на предмет перевозки запрещенных украинским законодательством вещей: наркотиков, нелегальной оружия, боеприпасов и т.п., сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.