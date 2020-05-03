На Сумщині поліцейські розшукали безвісті зниклу неповнолітню

Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают 16-летнюю жительницу Старого Села Екатерину Цыбульняк....
Житель Шостки еще 19 июня ушел из дома и обратно не вернулся. Правоохранители принимают меры по розыску 49-летнего мужчины и...
После ссоры с родными женщина ушла из дома и обратно не вернулась, местонахождение ее остается неизвестным....
В селе Анновка под Сумами нашли тело женщины, которую разыскивали два месяца....
78-летняя Тамара Петрова 1 мая ушла из дома и обратно не вернулась, местонахождение ее остается неизвестным....