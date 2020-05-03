На Сумщині поліцейські розшукали безвісті зниклу неповнолітню Менше доби знадобилося правоохоронцям аби розшукати та встановити місцезнаходження 16-річної дівчини.

Учора до чергової частини Сумського районного відділу поліції зателефонувала місцева жителька Старого Села та повідомила про зникнення дитини. Жінка розповіла, що дівчини певний час немає вдома, а її мобільний не відповідає.

Правоохоронці відразу розпочали пошуки: опитували знайомих та друзів, перевіряли громадські місця та покинуті споруди.

«Оперативні заходи щодо розшуку дитини дали свій позитивний результат, - говорить т.в.о. начальника відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП області Олександр Коров`яковський. - Як виявилось, неповнолітня весь цей час жила у своїх подруг та знайомих. Під час розмови з поліцейськими дівчина пояснила свій вчинок сваркою з тіткою, з якої вона живе».

З дівчиною поліцейські провели виховну бесіду щодо неприпустимості такої поведінки. В свою чергу вона пообіцяла зробити належні висновки та не повторювати подібні вчинки у майбутньому, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.