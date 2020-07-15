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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах замдиректора агролесхоза сбил двух пешеходов

17 июля, около 21.50, в Сумах на проспекте Шевченко произошло ДТП.

О нем рассказал сам участник ДТП Александр Кукса, который был за рулем ,пишет Sumy.Today.

«Около 21.50 я отъезжал от кинотеатра «Дружба»и двигался по проспекту Шевченко в направлении центра. На перекрестке с ул. Новоместенской перед пешеходным переходом снизил скорость примерно до 20 км/ч. В этот момент навстречу мне двигался автомобиль, который ослепил меня фарами. Внезапно я увидел парня и девушку, которые бежали по пешеходному переходу и экстренно затормозил. Произошел контакт, я выскочил из машины, набирая «103», подбежал к пешеходам и спросил об их состоянии. Парень пожаловался, что ударился коленом, а девушка, что болит голова. «Скорая» сказала, что в течение 5 минут прибудут медики. После этого я позвонил в полицию.

Через несколько минут на место прибыли врачи. Через 10 минут на месте была и полиция. Правоохранители сразу вызвали следственно-оперативную группу и отвезли меня в наркодиспансер на освидетельствование. Сразу меня «задули» и взяли биологические материалы на содержание психоактивных веществ. Драгер показал ноль промилле. Затем мы вернулись на место происшествия, где правоохранители провели первоочередные следственные действия, сделали замеры и составили схему ДТП.

Сегодня с самого утра я связался с мамами как парня, так и девушки, и предложил помощь как в лечении, как что нужно, так и в обследовании. Они поблагодарили, что я с ними связался, и мы договорились в дальнейшем решать вместе любые вопросы, связанные с этим ДТП. После всестороннего обследования в Сумской областной клинической больнице и областной детской больнице, оба пешехода были отпущены домой, так как не нуждались в госпитализации.

Ни в коем случае я с себя вины за данное ДТП не снимаю, однако, есть свидетели, которые подтверждают, что действительно меня ослепила встречная машина, и я принял все меры, чтобы избежать столкновения с пешеходами», - рассказал Александр Кукса.

Право
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