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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине дети случайно подожгли гараж, сарай и летнюю кухню

17 июля о 11:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. ул. Первомайская в г. Путивль.

На место происшествия был направлен дежурный караула 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, сын хозяев 2006 г.р., вместе со своим другом, находясь в гараже, решили самостоятельно заправить мотороллер. Часть бензина разлилась и, когда парень зажег спичку, произошло возгорание. Напуганные дети побежали на улицу и сообщили о пожаре взрослым. Пламя быстро распространялось горючими материалами, охватив гараж, сарай и летнюю кухню, находящиеся под одной крышей.

Уже через 4 минуты после вызова спасатели прибыли на место происшествия. В 12:36 пожар был локализован, и спасатели не допустили переброски огня на жилой дом, находившийся рядом с эпицентром горения. В 14:40 - потратив на тушение почти 20 тонн воды, пожар удалось ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в очередной раз обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения. Объясняйте детям опасность и последствия игры с огнем. Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих! Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101", сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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