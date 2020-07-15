На Сумщину 15 новых случаев коронавируса

За сутки подтвердились 15 новых случаев. Всего с начала пандемии на Сумщине умерло 6 пациентов с COVID-19. Вылечилось 307, болеет 57.
По состоянию на 19 июля в Сумской области 370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Учитывая многочисленные запросы жителей области по обследованию на коронавирус, ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» нашло возможность расширения услуг...
По состоянию на 18 июля в Сумской области 355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 18 июля на Сумщине подтверждено 355 случаев заболевания COVID-19....
Главный врач Центральной районной больницы Олег Штогрин рассказал о состоянии шосткинца, у которого выявили коронавирус....