На Сумщину 15 новых случаев коронавируса На утро 19 июля в Сумской области уже 370 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки подтвердились 15 новых случаев. Всего с начала пандемии на Сумщине умерло 6 пациентов с COVID-19. Вылечилось 307, болеет 57.