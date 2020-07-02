В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку На улице Первомайской за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Fiat Doblo.

Стражей порядка сразу же насторожило то, что водитель предоставил для проверки водительское удостоверение совсем другого лица. И уже после нескольких минут общения инспекторы поняли - мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Установив его личность, патрульные предложили 36-летнему гражданину пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился. 1,57 промилле - именно таким оказался результат осмотра (в 8 раз больше нормы). Также стражи порядка установили, что мужчина лишен права управления за совершение аналогичного правонарушения.

При составлении админматериалов, водитель начал предлагать инспекторам неправомерную выгоду в размере 2000 гривен. После предупреждения об уголовной ответственности за предложение взятки, он решил удвоить сумму и предложил еще 2000 гривен. На очередные предупреждения не реагировал, поэтому полицейские вызвали на место остановки следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

На водителя патрульные составили административные материалы по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. Следователи же открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды) УК.