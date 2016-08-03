Все 16 пляжей - в районах области. Об этом в эфире «Темы дня» на Суспільному в Сумах сообщила заместитель директора департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Татьяна Коськова.
В 2020 году официально определено 16 мест массового отдыха людей на воде по области - в Шостке, Глухове, Ромнах, Ахтырском и Недригайловском районах. Их утвердили своими решениями местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
«К сожалению, в городе Сумы официально ни одного такого места отдыха на воде не определено. И, в связи с этим, люди, купающиеся на водных объектах, а у нас на территории города таких много - фактически, действуют на собственный риск», - сказала Татьяна Коськова.
По ее словам, в таких местах не обследовали дно, нет контроля со стороны ГСЧС, отсутствуют спасательные посты, поэтому купаться на любом «пляже» в Сумах может быть опасно.
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