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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Відбулися матчі 5-го туру чемпіонату Сумщини з футболу

18 липня відбулися матчі 5-го туру чемпіонату області з футболу.

 

«Альянс-2» 4:0 ФК «Недригайлів-Барса-2003»

Голи: Підопригора Данило (26′), Грек Володимир (77′), Шпирьонок Артем (79′, 90′)

 

«Україна-Аграрна» (Токарі) 4:2 ФК «Кролевець»

Голи: Дядченко Руслан (11′), Когулько Владислав (35′), Гученко Віталій (+50′), Атаманюк Артем (65′) — Соломський Юрій (-32′, 32′), Силюк Олександр (52′)

ФК «Тростянець» 5:0 «Явір» (Краснопілля)

Голи: Анцибор Андрій (25′), Деряпа Денис (27′), Стецюк Олександр (50′), Бужин Микола (68′), Кубай Максим (88′)

ФК ТОВ «Велетень» (Глухів) 0:1 «Колос» (Северинівка, Сумський район)

Гол: Бабинін Сергій (71′)

ФК «Нафтовик» (Охтирка) 5:1 ФК «Ромни»

Голи: Жаріков Дмитро (15′, 31′, 70′) Ємельянов Владислав (27′), Лапін Олександр (+65′) — Капустін Володимир (63′)

Команда І В Н П М РМ О
1 ФК «Тростянець» 4 4 0 0 18-2 16 12
2 ФК «Нафтовик» (Охтирка) 4 4 0 0 14-3 11 12
3 Альянс-2 5 2 2 1 10-5 5 8
4 «Явір» (Краснопілля) 5 2 2 1 6-8 -2 8
5 «Колос» (Северинівка, Сумський район) 5 2 2 1 6-7 -1 8
6 «Україна-Аграрна» (Токарі, Сумський район) 5 2 1 2 7-9 -2 7
7 ФК ТОВ «Велетень» (Глухів) 5 2 0 3 6-7 -1 6
8 ФК «Кролевець» 5 1 2 2 7-11 -4 5
9 ФК «Недригайлів-Барса-2003» 5 0 1 4 4-13 -9 1
10 ФК «Ромни» 5 0 0 5 5-18 -13 0
Спорт
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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