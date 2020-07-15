Відбулися матчі 5-го туру чемпіонату Сумщини з футболу

«Альянс-2» 4:0 ФК «Недригайлів-Барса-2003»
Голи: Підопригора Данило (26′), Грек Володимир (77′), Шпирьонок Артем (79′, 90′)
«Україна-Аграрна» (Токарі) 4:2 ФК «Кролевець»
Голи: Дядченко Руслан (11′), Когулько Владислав (35′), Гученко Віталій (+50′), Атаманюк Артем (65′) — Соломський Юрій (-32′, 32′), Силюк Олександр (52′)
ФК «Тростянець» 5:0 «Явір» (Краснопілля)
Голи: Анцибор Андрій (25′), Деряпа Денис (27′), Стецюк Олександр (50′), Бужин Микола (68′), Кубай Максим (88′)
ФК ТОВ «Велетень» (Глухів) 0:1 «Колос» (Северинівка, Сумський район)
Гол: Бабинін Сергій (71′)
ФК «Нафтовик» (Охтирка) 5:1 ФК «Ромни»
Голи: Жаріков Дмитро (15′, 31′, 70′) Ємельянов Владислав (27′), Лапін Олександр (+65′) — Капустін Володимир (63′)
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ФК «Тростянець»
|4
|4
|0
|0
|18-2
|16
|12
|2
|ФК «Нафтовик» (Охтирка)
|4
|4
|0
|0
|14-3
|11
|12
|3
|Альянс-2
|5
|2
|2
|1
|10-5
|5
|8
|4
|«Явір» (Краснопілля)
|5
|2
|2
|1
|6-8
|-2
|8
|5
|«Колос» (Северинівка, Сумський район)
|5
|2
|2
|1
|6-7
|-1
|8
|6
|«Україна-Аграрна» (Токарі, Сумський район)
|5
|2
|1
|2
|7-9
|-2
|7
|7
|ФК ТОВ «Велетень» (Глухів)
|5
|2
|0
|3
|6-7
|-1
|6
|8
|ФК «Кролевець»
|5
|1
|2
|2
|7-11
|-4
|5
|9
|ФК «Недригайлів-Барса-2003»
|5
|0
|1
|4
|4-13
|-9
|1
|10
|ФК «Ромни»
|5
|0
|0
|5
|5-18
|-13
|0