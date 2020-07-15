Кто заболел коронавирусом в Шостке Подтвержден новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такую новость сообщила заведующая горрайонным отделом Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Ирина Хамицевич.

Заболела пожилая женщина – мама 53-летнего шосткинца, у которого коронавирус был выявлен ранее. Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение Центральной районной больницы.

Напомним, шосткинец, заболевший COVID-19, возвратился из Москвы и не соблюдал режим самоизоляции. В больницу он обратился с болями в сердце и поступил в кардиологическое отделение ЦРБ, не признавшись, что приехал из Москвы. Позже у него выявили коронавирус.

У 33 шосткинцев, контактировавших с мужчиной, был взят анализ на COVID-19. По информации Ирины Хамицевич, только один оказался положительным…

За все время пандемии коронавируса в Украине в Шостке зафиксировано 17 случаев COVID-19, пишет Шостка.инфо