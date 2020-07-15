У Сумах через ремонт Харківської тролейбуси змінили маршрути Про це у Фейсбуці повідомило КП «Електроавтотранс».

«Тролейбуси #1 та #2 курсуватимуть за скороченим маршрутом «Хімммістечко — Хімпром»;

— Тролейбус #7 розвертатиметься Ч/З ТЦ «БЕРІЗКА»(без заїзду на Хіммістечко);

— Тролейбуси #15 та #15 А знімаються з лінії та НЕ КУРСУВАТИМУТЬ.

ПРИЧИНА: проведення ремонтних робіт на ділянці дороги по вул. СКД. Зміни актуальні до 20:00 неділі, 19 липня. Просимо пасажирів планувати маршрути поїздок з урахуванням змін. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та завчасно розраховуємо на порозуміння», — йдеться у повідомленні.