В Глухове мама на машине сбила своего сына-байкера: парень в реанимации

Данный участок дороги (на повороте) считается опасным, там нередко случаются аварии. Не успели местные жители успокоиться после того, как месяц назад здесь легковушка сбила велосипед, управляемый 46-летним мужчиной с ДЦП (на новое транспортное средство ему потом собирали всем Глуховом), как вдруг – новая беда. Как рассказали ВШ в отделе коммуникации Нацполиции в Сумской области, мать с 19-летним сыном на легковом автомобиле поехали на СТО, чтобы забрать из ремонта байк. Домой возвращался каждый на своем транспорте: парень – впереди на мотоцикле, мама – сзади на машине. И вдруг на том самом опасном повороте, авто совершило наезд на двухколесное транспортное средство. Молодой человек вместе с байком упал на землю. Железный конь рассыпался на запчасти по асфальту, а его водитель получил серьезные травмы. Пострадавшего увезли на скорой в Глуховскую ЦБ, госпитализировали в реанимационное отделение. Пациент находится в тяжелом состоянии. По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286, все обстоятельства аварии выясняются, ведется следствие, пишет Ваш шанс.