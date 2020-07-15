В Глухове мама на машине сбила своего сына-байкера: парень в реанимации ДТП произошло в пятницу на ул. Путивльской.

Данный участок дороги (на повороте) считается опасным, там нередко случаются аварии. Не успели местные жители успокоиться после того, как месяц назад здесь легковушка сбила велосипед, управляемый 46-летним мужчиной с ДЦП (на новое транспортное средство ему потом собирали всем Глуховом), как вдруг – новая беда. Как рассказали ВШ в отделе коммуникации Нацполиции в Сумской области, мать с 19-летним сыном на легковом автомобиле поехали на СТО, чтобы забрать из ремонта байк. Домой возвращался каждый на своем транспорте: парень – впереди на мотоцикле, мама – сзади на машине. И вдруг на том самом опасном повороте, авто совершило наезд на двухколесное транспортное средство. Молодой человек вместе с байком упал на землю. Железный конь рассыпался на запчасти по асфальту, а его водитель получил серьезные травмы. Пострадавшего увезли на скорой в Глуховскую ЦБ, госпитализировали в реанимационное отделение. Пациент находится в тяжелом состоянии. По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286, все обстоятельства аварии выясняются, ведется следствие, пишет Ваш шанс.