На Белопольщине ремонтируют церковь - историческую памятку

Ей больше двухсот лет. Она имеет величественный вид и уникальную архитектуру: второй такой нет во всем мире. Храм – действующий, пишет Білопілля.сіті.
Хотя и расположен на территории Вороновского сельского совета в селе Москаленки, но большинство его называет «Куяновская церковь», ведь построили ее Куяновские помещики и сахарозаводчики Куколь-Яснопольский.
Уже много лет здание храма нуждается в ремонте.
По словам Вороновского сельского головы Людмилы Мороз, на ремонт храма выделили средства местные предприниматели, сельхозпроизводители, жертвовали прихожане.
В храме открыт специальный счет, куда можно перечислить средства на ремонт. Строители, работавшие в тот день, рассказали, что по проекту храмовый комплекс будет иметь другой цвет - слоновой кости, а не темно-красный, как сейчас.
Для тех, кто хочет поддержать восстановление культового сооружения или архитектурного памятника, печатаем реквизиты для перечисления средств:
Рассчетный счет:
UA473375460000026000060499855
МФО: 337546
ОКПО: 23638583