На Белопольщине ремонтируют церковь - историческую памятку Церковь Иоанна Воина - одна из жемчужин архитектуры Сумщины.

Ей больше двухсот лет. Она имеет величественный вид и уникальную архитектуру: второй такой нет во всем мире. Храм – действующий, пишет Білопілля.сіті.

Хотя и расположен на территории Вороновского сельского совета в селе Москаленки, но большинство его называет «Куяновская церковь», ведь построили ее Куяновские помещики и сахарозаводчики Куколь-Яснопольский.

Уже много лет здание храма нуждается в ремонте.

По словам Вороновского сельского головы Людмилы Мороз, на ремонт храма выделили средства местные предприниматели, сельхозпроизводители, жертвовали прихожане.

В храме открыт специальный счет, куда можно перечислить средства на ремонт. Строители, работавшие в тот день, рассказали, что по проекту храмовый комплекс будет иметь другой цвет - слоновой кости, а не темно-красный, как сейчас.

Для тех, кто хочет поддержать восстановление культового сооружения или архитектурного памятника, печатаем реквизиты для перечисления средств:

Рассчетный счет:

UA473375460000026000060499855

МФО: 337546

ОКПО: 23638583