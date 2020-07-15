Біля кордону з РФ сумські прикордонники зупинили три позашляховики та запобігли «оборудці» Учора, неподалік кордону з РФ, в районі населеного пункту Миропілля, що у Краснопільському районі Сумської області, прикордонний патруль на польовій дорозі, яка відсутня в реєстрі автомобільних доріг та веде до державного кордону, зупинив два автомобілі – «Cadillac Escalade» та «Jeep Grand Cherokee».

У транспортних засобах, які були без вантажу, перебувало загалом п’ятеро громадян України.

В цей же час прикордонники неподалік помітили ще один позашляховик – «Toyota Tundra», водій якого, при наближенні прикордонного наряда, вдався до втечі, залишивши автівку. В багажному відділенні транспортного засобу правоохоронці виявили дерев’яні ящики з товарами промислового та сільськогосподарського призначення. Крім того, «обачний» водій залишив, мабуть для правоохоронців, в салоні автомобіля свідоцтво про реєстрацію автівки та поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Перевіривши ділянку місцевості поблизу кордону охоронці кордону виявили ознаки порушення режиму державного кордону.

У подальшому, в ході ідентифікації номерів агрегатів автомобілів «Cadillac Escalade» та «Jeep Grand Cherokee», прикордонники Сумського загону встановили, що ідентифікаційні номери кузовів обох транспортних засобів не відповідають даним, зазначеним в реєстраційних документах.

Наразі до компетентних правоохоронних органів направлені повідомлення про виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та ст. 290 «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» ККУ. Позашляховики «Cadillac Escalade» та «Jeep Grand Cherokee» передані працівникам Національної поліції, а «Toyota Tundra» разом з вантажем – працівникам Державної податкової служби.

Тривають заходи по встановленню кола осіб, причетних до «оборудки».