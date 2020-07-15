В Конотопе коронавирус обнаружили у военного

«В Конотопе снова заболеваемость COVID-19. Пришли результаты анализов методом ПЦР одного из военнослужащих нашей 58-й ОМПБр. Данного военнослужащего уже госпитализировали в Киевский военный госпиталь. Продолжается внутреннее расследование в в/ч на предмет выявления возможных контактных лиц и поиска источника заболевания», - написал он.
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