Сумской велосипедист с «серебром» чемпионата Украины Завершающим этапом чемпионата Украины в Белой Церкви стала групповая гонка на 120 км.

Сумчанин Максим Малинников успешно завершил гоночный уикенд заняв 2-е место, уступив всего несколько сантиметров победителю в массовом спринте, - прекрасное завершение соревнований.

Напомним6 в первый день чемпионата наш земляк взял «бронзу» в командной гонке на 50 км среди юниоров.