Сумской велосипедист с «серебром» чемпионата Украины

Сумчанин Максим Малинников успешно завершил гоночный уикенд заняв 2-е место, уступив всего несколько сантиметров победителю в массовом спринте, - прекрасное завершение соревнований.
Напомним6 в первый день чемпионата наш земляк взял «бронзу» в командной гонке на 50 км среди юниоров.
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