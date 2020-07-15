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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31951

На Сумщине за сутки добавился один случай коронавируса

Об этом сегодня, 20 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- В Украине и Сумской области продолжают постоянно регистрировать случаи заболевания коронавирусной болезнью, - начала она. – В Сумской области на прошлой неделе заболело 30 человек, в том числе 12 жителей Сум. Все взрослые, среди заболевших семеро в стационаре Сумского областного центра инфекционных болезней. Всего с начала тестирования на коронавирусную инфекцию в сумах зарегистрировано 110 человек с позитивным ПЦР-исследованием, среди них 10 детей. На прошлой неделе выздоровело 5 человек, все взрослые. Из них 1 пациент был на стационарном лечении, остальные – на амбулаторном. На сегодня на лечении 21 человек. 14 лечатся в областном центре инфекционных болезней, 1 – в ведомственном лечебном учреждении. Контактных с больными 326. Медицинских работников заболело 9 человек, 7 уже выздоровели, 2 лечатся, в том числе 1 стационарно. На сегодня 7 человек с подозрением на коронавирус, 2 лечатся в стационаре, 3 детей - в детской больнице. Также на сегодня в детской больнице находятся 5 детей из районов области с подозрением и один ребенок из Лебединского района с подтвержденным случаем. По Сумской области подтвержден 371 случай, за сутки добавился 1. Из них 6 больных умерло. 307 пациентов уже выздоровело.

Общество
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