Под Сумами произошел выброс токсичного вещества? Ночью с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе.

В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, который является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания.

По возможности закройте окна; увлажняйте воздух в помещении; в случае ухудшения самочувствия - обратитесь за помощью к врачу, написал в Фейсбуке директор департамента инфраструктуры Александр Журба.

Об этом заммэра написал около 7 утра. Сама же авария произошла еще вчера вчером.

«Звонили на 104, на газоперекачке (Гриценкове) была авария. Облако газа как раз над нами((( закройте окна!», - написала в группе «=Анновка - место, где хочется быть!=» Анна Солдатова еще в вчера вечером.

Пресс-секретарь АО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина сообщила, что утечек природного газа в газораспределительной сети не зафиксировано. Одорацией АО «Сумыгаз» не занимается. С магистральных сетей в газораспределительные газ попадает уже с одорантом.