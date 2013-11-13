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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Под Сумами произошел выброс токсичного вещества?

Ночью с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе.

В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, который является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания.

По возможности закройте окна; увлажняйте воздух в помещении; в случае ухудшения самочувствия - обратитесь за помощью к врачу, написал в Фейсбуке директор департамента инфраструктуры Александр Журба.

Об этом заммэра написал около 7 утра. Сама же авария произошла еще вчера вчером.

«Звонили на 104, на газоперекачке (Гриценкове) была авария. Облако газа как раз над нами((( закройте окна!», - написала в группе «=Анновка -  место, где хочется быть!=» Анна Солдатова еще в вчера вечером.

Пресс-секретарь АО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина сообщила, что утечек природного газа в газораспределительной сети не зафиксировано. Одорацией АО «Сумыгаз» не занимается. С магистральных сетей в газораспределительные газ попадает уже с одорантом.

 
Общество Одорант
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