За неделю на Сумщине зарегистрировано 85 ЧП Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий, 6 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 54 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 17 зданий, 2 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 1 млн. 810 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 196 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Летом возрастает угроза пожаров в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии, поэтому очень быстро возгорание могут превратиться в масштабное. Для предотвращения таких случаев будьте осторожны в обращении с огнем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области