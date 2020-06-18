На выходных в парке в Тростянце порезвились вандалы

Об этом написала в группе «Подслушано Тростянец» Наталья Жерёбкина.
«Свинство после выходных в городском парке.
Лавочки тоже сломаны, не успела сфотографировать», - написала она.
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