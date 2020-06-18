На выходных в парке в Тростянце порезвились вандалы На прошедших выходных неизвестные завалили одну из скульптур медвежонка.

Об этом написала в группе «Подслушано Тростянец» Наталья Жерёбкина. «Свинство после выходных в городском парке. Лавочки тоже сломаны, не успела сфотографировать», - написала она.