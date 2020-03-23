В Сумах вандалы повредили кофейный автомат Патрульные оперативно разыскали мужчин, которые, вероятно, повредили кофейный аппарат.

Инспекторы получили сообщение о том, что двое граждан повредили кофейный аппарат на улице Ковпака. Через несколько минут экипаж патрульных уже был на месте, и, получив приметы граждан, начал их поиски. Неподалеку, обследуя улицу, стражи порядка обнаружили похожих по ориентировке мужчин. 17- и 21-летние граждане имели признаки алкогольного опьянения и отрицали свою причастность к данному событию. В дальнейшем их узнала заявительница, которая вызвала полицейских.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.