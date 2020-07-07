В Сумах пять 200-балльников О первых результатах ВНО сообщила замначальника управление образования Татьяна Дрыга.

- Хочу сообщить о том, что завершилось внешнее независимое оценивание, - начала она. – У нас пять 200-балльников. Это на прошлогоднем уровне. Несмотря на то, что ВНО сдавало детей меньше. Из них 4 по математике, 1 по физике. Трое из классической гимназии, а также по одному из первой и седьмой школы.

Всего в Сумах 40 претендентов на золотые медали и 9 на серебряные.