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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18120

В Сумах пять 200-балльников

О первых результатах ВНО сообщила замначальника управление образования Татьяна Дрыга.

- Хочу сообщить о том, что завершилось внешнее независимое оценивание, - начала она. – У нас пять 200-балльников. Это на прошлогоднем уровне. Несмотря на то, что ВНО сдавало детей меньше. Из них 4 по математике, 1 по физике. Трое из классической гимназии, а также по одному из первой и седьмой школы.

Всего в Сумах 40 претендентов на золотые медали и 9 на серебряные.

Общество 200 баллов ВНО
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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