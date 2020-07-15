Роменские спасатели вернулись с Ивано-Франковщины Роменские спасатели (экипаж бульдозера Shantui SD 22-3 в составе Андрея Костюка, Валентина Мошонкин и Сергея Лукаша), которые привлекались к ликвидации последствий июньского наводнения на территории Верховинского района, вернулись домой.

Они помогли восстановить дороги и укрепить берега рек в пгт Верховина, в селах Яблуница, Гринява, Грамотное и Пробойновка на Ивано-Франковщине. За их плечами остались перемещенными тысячи метров кубических грунта, грязи и камней.

«Спасибо всем, кто откликнулся в сложный для горцев время. Плодотворным трудом вы смогли восстановить транспортное сообщение в отдаленных населенных пунктах в короткий срок, что позволило населению снова жить обычной жизнью. Пусть Господь Бог помогает вам в нелегком, но крайне важной работе »- именно такими словами благодарило руководство местной власти спасателям за их профессионализм и каждому вручили грамоту.