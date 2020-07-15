В Сумской мэрии заметили аварию с одорантом Сегодня, 20 июля, на аппаратном совещании в мэрии обсудили проблему запаха газа на территории города.

- У нас было два звонка от жителей о запахе газа на Ковпака, - доложил начальник отдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна после вопроса от мэра Сум. – Мы посмотрели по интернету. Хотя нам МЧС не передавало и «Сумыгаз» не передавал. Мы посмотрели по интернету, где информацию узнали. А также связались и подтвердили. Больше нам звонков не поступало.

- Узнайте ситуацию на сегодня, потому что люди даже мне звонили, - дал поручение мэр Сум Александр Лысенко. – Выяснили, что это за Анновкой на управлении магистральных газопроводов. Я так понимаю, это у них. Выясните всю информацию и мне доложите.

Спустя 15 минут Валерий Марюхна доложил: «Аварийных ситуацій на городских сетях «Сумыгаза» нет. А по УМГ, которое обслуживает, за городом, там добавляли одоронат, он попал воздух. На сейчас он уже развеялся. Состояние уже удовлетворительное».

- Понятно, такая информация у меня уже была, - подытожил мэр.