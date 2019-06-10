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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах из водоема подняли тело мужчины

19 июля в 18:43 в Службу спасения «101» от подразделения Национальной полиции поступила информация о необходимости оказания помощи в изъятии тела человека с р. Псел в районе Барановского моста.

На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью надувной лодки работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали тело мужчины из водоема и доставили на берег. Обстоятельства чрезвычайного происшествия и личность погибшего выясняли правоохранители.

Спасатели предупреждают: с начала купального сезона на водных объектах области погибло 27 человек (среди них 2 детей). Только в течение недели водная стихия унесла жизни 4 человек. Для предотвращения трагедий на водоемах необходимо придерживаться основных требований безопасного поведения. Надо помнить, что нельзя: оставлять детей без присмотра, заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Необходимо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь. От ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Утопленник
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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