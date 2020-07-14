В Сумах на переходе сбили пешехода На улице Героев Крут в результате ДТП травмирован пешеход.

Автопроисшествие произошло 18 июля, около полудня. По предварительным данным, 71-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ-21070, не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на 30-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции для оформления материалов ДТП.