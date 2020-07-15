Молдованин ехал из России на угнанной в Италии машине Пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивалось Интерполом.

В пункт пропуска «Бачевск» из РФ прибыл гражданин Молдовы на микроавтобусе «FIAT». Во время проведения мероприятий пограничного контроля сработала база данных Интерпола.

Пограничники установили, что автомобиль 2009 года выпуска, которым управлял иностранец, был похищен в Италии еще в феврале 2014 года.

Кроме того, во время осмотра и проведения полной идентификации номеров агрегатов данного транспортного средства, пограничники обнаружили явные признаки замены идентификационного номера кузова автомобиля.

По данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев, а также направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. 290 «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства» Уголовного кодекса Украины.

Транспортное средство в установленном порядке передано работникам Национальной полиции.