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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40202

В Сумах мошенники выманили у пенсионерки 7000 гривен

Жительница Сум, передав неизвестному все свои сбережения, якобы на лечение зятя, который пострадал в аварии, впоследствии выяснила, что попала в мошенническую ловушку и сообщила о преступлении в полицию.

Днем 19 июля в Сумской отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 88-летняя женщина. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся врачом и сказал, что ее зять попал в дорожно-транспортное происшествие, сильно травмировался и требует немедленного дорогого лечения. Поэтому женщина должна собрать как можно большую сумму денег и передать их через курьера, который придет к ней домой. Пенсионерка сразу же восприняла информацию за достоверную и едва сдерживая себя, сообщила собеседнику, что много денег у нее нет, а есть только 7 000. На что «врач» заметил, что для начала лечения хватит и этого. Через некоторое время в квартиру действительно пришел «курьер» лет 30-ти, одетый в шорты и футболку, взял пакет с деньгами, и ушел. Впоследствии, овладев собой, пенсионерка позвонила зятю и выяснила, что попала в ловушку мошенников.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления личности мошенников и их местонахождения.

Полиция обращает внимание граждан: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы причиной ДТП или сами попали в аварию, находятся в полиции или требуют немедленного лечения, и для их спасения необходимы значительные суммы денег - знайте, что вы общаетесь с мошенниками. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре и позвоните родным, выясните, нужна ли им ваша помощь и какая именно. Никогда не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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