Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44266

В Ахтырке будут судить врача, который за взятку оформил пациенту больничный

Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении и.о. заведующего одного из отделений Ахтырской центральной районной больницы, который за неправомерную выгоду оформил пациенту больничный.

По данным следствия, медик согласился выдать местному жителю листок нетрудоспособности только после получения 1050 грн. 25 июня 2020 года правоохранители задержали врача непосредственно при получении оговоренной суммы в обмен на поддельный больничный.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую выгоду) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог документов) УК Украины. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Противоправные действия медика разоблачены детективами Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка
view counter

По тематике

В Сумах будут судить чиновника мэрии за взятку
16.07.2020 10:26

В Сумах будут судить чиновника мэрии за взятку

За получение 7500 грн неправомерной выгоды будут судить служащего городского совета....

В Ахтырке на вымогательстве и получении взятки задержан врач
25.06.2020 13:12

В Ахтырке на вымогательстве и получении взятки задержан врач

Ахтырской местной прокуратурой совместно с детективами Ахтырского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды...

Высший антикоррупционный суд исследовал 4 тома доказательств по делу о взятке главе Битицкого сельсовета
15.06.2020 17:01

Высший антикоррупционный суд исследовал 4 тома доказательств по делу о взятке главе Битицкого сельсовета

Сегодня, 15 июня, в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению главы Битицкого сельского совета Сумского района и начальника...

В Сумах поймали на взятке в 200 тыс. грн должностных лиц госпредприятия
06.06.2020 08:40

В Сумах поймали на взятке в 200 тыс. грн должностных лиц госпредприятия

Разоблачили коррупционную деятельность должностных лиц сотрудники областного управления стратегических расследований, Сумского отдела полиции и Военной прокуратуры Сумского гарнизона....

27.05.2020 14:26

В Шостке пьяный водитель пытался откупиться от копов

Нетрезвый водитель предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 200 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к административной ответственности....

view counter

Статьи

Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
16.07.2020 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
16.07.2020 12:11
«Квіти і люди»
16.07.2020 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
15.07.2020 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
15.07.2020 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
15.07.2020 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
15.07.2020 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
15.07.2020 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
15.07.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.