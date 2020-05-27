В Ахтырке будут судить врача, который за взятку оформил пациенту больничный

По данным следствия, медик согласился выдать местному жителю листок нетрудоспособности только после получения 1050 грн. 25 июня 2020 года правоохранители задержали врача непосредственно при получении оговоренной суммы в обмен на поддельный больничный.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую выгоду) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог документов) УК Украины. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Противоправные действия медика разоблачены детективами Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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