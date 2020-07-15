Сумы признаны самым дешевым городом Европы В общеевропейском рейтинге Сумы заняли 231-е место.

Украинские города занимают последние строчки в Рейтинге стоимости жизни. Такие данные в своем традиционном полугодовом отчете обнародовал сервис Numbeo.

Самыми дорогие для проживания города на континенте находятся в Швейцарии. Возглавляет рейтинг Цюрих со 130 баллами, за ним идут Лугано, Базель, Женева и Лозанна.

Париж в рейтинге занял 13-ю строчку, Амстердам — 18-ю, Лондон разместился на 23-м месте, а в Восточной Европе самой дорогой названа Братислава, которая обошла даже Прагу, Варшаву и Москву.

Украинские города находятся внизу списка. Самый дорогой из них — Киев с 33-мя баллами, он на 203-м месте. Затем следуют Николаев, Одесса, после этого — Харьков. Замыкают рейтинг стоимости жизни Сумы с 27 баллами.

Формула расчета стоимости жизни учитывает несколько показателей: цены на потребительские товары, аренду жилья, рестораны, стоимость продуктов. Аналитики сравнивают эти данные с Нью-Йорком, этому городу присвоен балл 100. Например, Сумы получили индекс арендной платы 4,55. Это значит, что аренда жилья в Сумах дешевле, чем в Нью-Йорке, в 22 раза.