В Шостке женщина обокрала на пляже подростка Находясь у водоема, злоумышленница воспользовалась ситуацией и похитила барсетку с ключами и мобильным телефоном одного из парней, отдыхавших рядом.

С заявлением о краже в полицию обратилась 44-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что у ее 15-летнего сына похищена барсетка с мобильным телефоном и ключами от квартиры. По словам заявительницы, сын вместе с друзьями в тот день отдыхал возле водоема. Когда ребята пошли купаться, оставив свои вещи без присмотра, этим воспользовалась неизвестная женщина, которая отдыхала рядом.

Через несколько дней после совершения кражи потерпевший гулял по городу и узнал в одной из прохожих ту же женщину, соседку отдыхающих. Юноша немедленно известил полицейских, и те сразу прибыли на вызов.

Злоумышленницей оказалась 40-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном правоохранителям и рассказала, что похищенный гаджет разбила из-за собственной неосторожности, а барсетку и ключи - выбросила.

И хотя женщина уже возместила пострадавшим причиненный своими действиями ущерб, в полиции по ней открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ей грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание ей определит суд.

Правоохранители просят граждан провести со своими несовершеннолетними детьми дополнительные профилактические беседы о правилах сохранения своего имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.