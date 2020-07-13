Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18221

В Шостке женщина обокрала на пляже подростка

Находясь у водоема, злоумышленница воспользовалась ситуацией и похитила барсетку с ключами и мобильным телефоном одного из парней, отдыхавших рядом.

С заявлением о краже в полицию обратилась 44-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что у ее 15-летнего сына похищена барсетка с мобильным телефоном и ключами от квартиры. По словам заявительницы, сын вместе с друзьями в тот день отдыхал возле водоема. Когда ребята пошли купаться, оставив свои вещи без присмотра, этим воспользовалась неизвестная женщина, которая отдыхала рядом.

Через несколько дней после совершения кражи потерпевший гулял по городу и узнал в одной из прохожих ту же женщину, соседку отдыхающих. Юноша немедленно известил полицейских, и те сразу прибыли на вызов.

Злоумышленницей оказалась 40-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном правоохранителям и рассказала, что похищенный гаджет разбила из-за собственной неосторожности, а барсетку и ключи - выбросила.

И хотя женщина уже возместила пострадавшим причиненный своими действиями ущерб, в полиции по ней открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ей грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание ей определит суд.

Правоохранители просят граждан провести со своими несовершеннолетними детьми дополнительные профилактические беседы о правилах сохранения своего имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

18.07.2020 10:49

В Шостке рецидивист украл у сожительницы 20 тысяч

В Шостке злоумышленник похитил у своей жены более 20 000 гривен, которые потом прогулял....

17.07.2020 13:47

На Сумщине полиция разоблачила мужчину в краже коровы

Злоумышленник воспользовался возможностью и забрал чужое животное с пастбища....

17.07.2020 09:37

В Шостке подросток обокрал соседку

Как установили правоохранители, 16-летний юноша, воспользовавшись гостеприимством и добротой пожилой соседки, похитил из ее квартиры банковскую карту, с которой впоследствии...

14.07.2020 15:55

В Конотопе поймали серийного вора

Конотопские оперативники разоблачили мужчину в совершении серии краж со склада автозапчастей....

В Сумах ищут воровку, вскрывшую ячейку в супермаркете (видео)
13.07.2020 08:57

В Сумах ищут воровку, вскрывшую ячейку в супермаркете (видео)

Сумчанка Луиза Думендяк выложила в Фейсбуке видео и фото женщины, которая украла вещи из ячейки камеры хранения в центральном «Эко...

view counter

Статьи

Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
16.07.2020 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
16.07.2020 12:11
«Квіти і люди»
16.07.2020 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
15.07.2020 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
15.07.2020 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
15.07.2020 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
15.07.2020 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
15.07.2020 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
15.07.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.