Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24460

«Сумыгаз» открестился от аварии с одорантом

АО «Сумыгаз» сделало официальное заявление на своей странице в Фейсбуке.

!Одорант. Запах в ночь с 19 на 20 июля, имеет к этому отношение «Сумыгазу»?

Природный и сжиженный газы не имеют цвета и запаха. Чтобы газу предоставить запах, добавляют примеси, в результаты чего появляется запах гнилой капусты.

 ️АО «Сумыгаз» не проводит одоризации газа! ️

Процесс одоризации происходит в магистральных сетях. То есть в газораспределительных сетях, которыми "Сумыгаз" доставляет газ до конечного потребителя, газ уже имеет специфический запах», - говорится в сообщении.

Общество Одорант Сумыгаз
view counter

По тематике

Под Сумами произошел выброс токсичного вещества?
Сегодня 08:50

Под Сумами произошел выброс токсичного вещества?

Ночью с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе....

Ночью в Конотопе 237 домов остались без газа
01.04.2020 12:14

Ночью в Конотопе 237 домов остались без газа

Неизвестные лица самовольно вмешались в систему газоснабжения, перекрыв задвижку на газопроводе в дома в районе улицы Богдана Хмельницкого в Конотопе....

Сумские газовики стали шить многоразовые маски (видео)
19.03.2020 07:33

Сумские газовики стали шить многоразовые маски (видео)

В Сумах предприятие, которое шило спецодежду для работников газовых компаний, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 перепрофилировали, и теперь его сотрудники...

Жители Сумщины счет за доставку газа получат отдельно
23.01.2020 09:36

Жители Сумщины счет за доставку газа получат отдельно

С января решением НКРЭКУ со счета за газ изъята плата за его доставку. Поэтому все потребители получат отдельные счета: один...

Антимонопольный комитет оштрафовал «Сумыгаз» на 10 миллионов
10.12.2019 21:10

Антимонопольный комитет оштрафовал «Сумыгаз» на 10 миллионов

АМКУ оштрафовал 16 облгазов группы РГК (которую связывают с Д. Фирташем) на 278 млн грн за неправомерные доначисления бытовым потребителям...

view counter

Статьи

Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
16.07.2020 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
16.07.2020 12:11
«Квіти і люди»
16.07.2020 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
15.07.2020 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
15.07.2020 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
15.07.2020 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
15.07.2020 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
15.07.2020 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
15.07.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.