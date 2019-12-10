«Сумыгаз» открестился от аварии с одорантом АО «Сумыгаз» сделало официальное заявление на своей странице в Фейсбуке.

!Одорант. Запах в ночь с 19 на 20 июля, имеет к этому отношение «Сумыгазу»?

Природный и сжиженный газы не имеют цвета и запаха. Чтобы газу предоставить запах, добавляют примеси, в результаты чего появляется запах гнилой капусты.

️АО «Сумыгаз» не проводит одоризации газа! ️

Процесс одоризации происходит в магистральных сетях. То есть в газораспределительных сетях, которыми "Сумыгаз" доставляет газ до конечного потребителя, газ уже имеет специфический запах», - говорится в сообщении.