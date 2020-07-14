В Сумах столкнулись две легковушки - оба водителя травмированы Сообщение о ДТП на ул. Ковпака патрульные получили 20 июля, около 8 часов утра.

Предварительно, 39-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении и, как следствие, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2101 под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу.

Полицейские сразу огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Проводится проверка.