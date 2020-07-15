Школы с 1 сентября заработают в обычном режиме, — МОЗ

«Тотального закрытия школ на территории страны не будет, если не будут превышены пороги по гриппу и гриппоподобным заболеваниям», — сообщил Ляшко. По его словам, в областях Украины ежегодно закрываются школы из-за повышения заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями и в связи с этим выработана четкая методология.

Главный санитарный врач также сообщил, что Украина переходит на новую систему карантина. Будут определены зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны.

«Красная — это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны — более легкие зоны, ограничивающие определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, соблюдая противоэпидемических требования, будут работать сферы экономики», — пояснил Ляшко.